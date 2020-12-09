Лига Европы

Специалист оценил шансы "красных дьяволов" в турнире.

Главный тренер английского Тоттенхэма Жозе Моуриньо оценил шансы своего бывшего клуба Манчестер Юнайтед в Лиге Европы.

"Теперь МЮ — главный фаворит на победу в Лиге Европы. Команды, которые вылетают из Лиги чемпионов, всегда сильны. Просто их уровень выше, чем у команд, играющих в Лиге Европы.

Все знают что Юнайтед — один из топ-клубов. У них было достаточно сложная группа в ЛЧ. Никому не было легко и, в итоге, МЮ вылетел", — сказал Жозе на пресс-конференции перед матчем "шпор" в Лиге Европы.

Отметим, МЮ в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов оказался слабее немецкого Лейпцига (3:2) и продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.

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