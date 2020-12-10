Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в рамках группы G, в котором сыграют португальская Брага и луганская Заря.

Финальный матч в текущем еврокубковом сезоне для луганской Зари пройдет в гостях у португальской Браги, которая еще оставляет надежды на первую строчку в нашем квартете. Однако и украинская команда будет не против в третий раз попросить прощение у своих поклонников на неудачный старт международной кампании.

От Виктора Скрипника последовала лишь одна замена, по сравнению с игрой против английского Лестера (1:0) — "рамку" ворот будет защищать Никита Шевченко, а не Никола Василь. У Браги ротация куда более серьезная: лишь центральный защитник Тормена и правый вингер Галено сохранили свое место в стартовом составе, по сравнению с игрой против греческого АЕК в прошлом туре (4:2).

Брага: Са — Зе Карлуш, Карму, Тормена, Силва — Франсержиу, Новайш, А. Орта — Галено, Гильерме, Руис.

Запасные: Матеус, Сантуш, Секейр, Аль-Мусрати, Паулинью, Р. Орта, Виана, Медейруш, Соареш, Инфанде, Родригеш, Оливейра.



Заря: Шевченко — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Гладкий, Громов.