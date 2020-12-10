"Лисы" не испытали проблем в поединке против греческой команды.
Ченгиз Ундер, getty images
10 декабря 2020, 23:59
Лестер принимал АЕК на своем поле в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы и добился победы со счетом 2:0.
"Лисы" забили голы еще в дебюте встречи, а после довели поединок до логического завершения.
Лестер — АЕК 2:0
Голы: Ундер, 12, Барнс, 14
Лестер: Уорд — Джастин, Эванс, Фофана (Морган, 82), Томас - Ндиди (Менди, 63), Ундер, Прат, Барнс, Тилеманс (Чоудури, 82) — Ихеаначо (Перес, 67).
АЕК: Цинтотас — Василантонопулос, Сварнас (Шахов, 56), Неделчару, Митай — Симойнш (Галанопулос, 81), Крстичич, Гарсия (Махерас, 55), Манталос (Албанис, 66), Хнид — Ансарифард (Оливейра, 66).
Предупреждение: Хнид