Лига Европы

Вскоре киевляне узнают своего оппонента в турнире.

Сегодня, 14-го декабря, в швейцарском Ньоне в 14:00 по киевскому времени, состоится жеребьевка 1/16 финала плей-офф раунда Лиги Европы.

Украину на данном этапе турнира представляет две команды — Динамо и Шахтер. Киевляне оказались в числе несеяных команд, а потому список потенциальных соперников "бело-синих" выглядит следующим образом: Манчестер Юнайтед, Брюгге, Аякс, Рома, Арсенал, Байер, Рейнджерс, ПСВ, Наполи, Лестер, Милан, Вильярреал, Тоттенхэм, Динамо Загреб и Хоффенхайм.

Football.ua предлагает своим читателям определись самого оптимального оппонента, который может выпасть команде Луческу.

Кроме того, на Football.ua у вас будет возможность наблюдать за онлайн-трансляцией жеребьевки плей-офф Лиги Европы.