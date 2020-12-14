Вскоре киевляне узнают своего оппонента в турнире.
Игроки Динамо, фото Динамо
14 декабря 2020, 08:40
Сегодня, 14-го декабря, в швейцарском Ньоне в 14:00 по киевскому времени, состоится жеребьевка 1/16 финала плей-офф раунда Лиги Европы.
Украину на данном этапе турнира представляет две команды — Динамо и Шахтер. Киевляне оказались в числе несеяных команд, а потому список потенциальных соперников "бело-синих" выглядит следующим образом: Манчестер Юнайтед, Брюгге, Аякс, Рома, Арсенал, Байер, Рейнджерс, ПСВ, Наполи, Лестер, Милан, Вильярреал, Тоттенхэм, Динамо Загреб и Хоффенхайм.
Football.ua предлагает своим читателям определись самого оптимального оппонента, который может выпасть команде Луческу.
Кроме того, на Football.ua у вас будет возможность наблюдать за онлайн-трансляцией жеребьевки плей-офф Лиги Европы.