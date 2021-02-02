Лига Европы

В список А "горняки" внесли 23 футболиста, а в список Б — 21 игрока.

Шахтер Донецк опубликовал на своем официальном сайте заявку на поединки плей-офф Лиги Европы, проведение которых запланировано на вторую половину февраля.

Так, в список А "горняки" включили 23 футболиста, в числе которых оказались 3 голкипера, 6 защитников, 13 полузащитников, а также один нападающий.

Cписок Б Шахтера на поединки 1/16 финала второго по силе еврокубка, в свою очередь, насчитывает 21 заявленного игрока.

Список А

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко;



Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Витао;



Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Фернандо;



Нападающий: Жуниор Мораес.

Список Б

Вратари: Никита Турбаевский, Анатолий Трубин;



Защитники: Виктор Корниенко, Марк Мампасси, Эдуард Козик, Михаил Рудавский, Даниэль Эгбуджо, Валерий Бондарь, Роман Якуба;



Полузащитники: Клим Приходько, Георгий Судаков, Денис Свитюха, Владислав Погорелый, Эдвард Кобак, Михаил Хромей, Константин Гуров, Денис Шостак, Михаил Мудрик;



Нападающие: Андрей Чирук, Богдан Вьюнник, Даниил Гончарук.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы донецкому Шахтеру предстоит встретиться с Маккаби Тель-Авив. Первая встреча этих команд состоится 18 февраля в Израиле, а проведение ответного матча запланировано на 25 февраля в Киеве.