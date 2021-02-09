Лига Европы

На финальном этапе согласования находится очередная смена места проведения еврокубкового поединка.

Согласно решению властей Испании о запрете на въезд в страну жителей Великобритании из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса COVID-19, команды из данной страны будут вынуждены подыскивать новые места для проведения своих еврокубковых поединков.

В частности, данная проблема коснулась и сан-себастьянский Реал Сосьедад, которому предстоит сразиться с английским Манчестер Юнайтед в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает испанское издание AS, баскский клуб уже успел согласовать с УЕФА новую арену для проведения первого матча в паре, запланированного на 18 февраля, которой стал домашний стадион туринского Ювентуса — Альянц Стэдиум.

"Несмотря на попытки провести игру на своей арене, текущие ограничения на рейсы, прибывающие в Испанию из Великобритании, которые действуют до 16 февраля, и возможность их продления в дальнейшем, вынудили клуб искать альтернативное место для игры", — гласит официальная позиция клуба по данному вопросу.

В ближайшее время ожидается официальное подтверждение возможности подобной замены стадионов от итальянского правительства.

Напомним, что ранее Боруссия М и Манчестер Сити договорились сыграть в Будапеште, где ранее сыграют свой матч РБ Лейпциг и Ливерпуль, а Атлетико и Челси планируют сыграть в Бухаресте.