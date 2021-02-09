Еврокубковые поединок пройдет на нейтральном поле из-за пандемии коронавируса в Португалии.
Футболисты Арсенала, Getty Images
09 февраля 2021, 18:33
Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между лондонским Арсеналом и лиссабонской Бенфикой, который изначально должен был пройти в Португалии, перенесен в Рим. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, данное решение было принято из-за серьезных правил карантина со стороны британского правительства по отношению к людям, которые прилетают в страну из Португалии.
Дело в том, что Португалия находится в "красной зоне", поэтому было принято решение перенести еврокубковый матч на нейтральное поле. Судьба ответной встречи между Арсеналом и Бенфикой пока остается под вопросом.
Стоит напомнить, что матчи Ливерпуля и Манчестер Сити в Лиге чемпионов против Лейпцига и Боруссии М соответственно также перенесли на нейтральное поле — в Будапешт.
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