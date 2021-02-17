Лига Европы

Патрик ван Леувен высказался о матче Лиги Европы против донецкого клуба.

В рамках первого поединка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Шахтер в гостях встретится с Маккаби Тель-Авив. Главный тренер израильского клуба Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Наши тактические заготовки увидите завтра на поле. Мы уважаем соперника, но не боимся. Будем готовы показать качественный футбол. Мы знаем, на каком уровне они играют, и готовы показать, что умеем мы. Перед матчем я видел команду, которая хочет играть и бороться за положительный результат до последней минуты. С таким настоем мы и выйдем на предстоящий поединок".

"У меня остались только приятные воспоминания от работы в Шахтере (директором академии — прим. ред.). Я хорошо знаком с этим клубом, и это был хороший период в моей карьере. Всегда приятно встретиться со своей бывшей командой, но это никак не повлияет на серьезный настрой перед игрой", — приводит слова Патрика ван Леувена официальный сайт Маккаби ТА.

Напомним, матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.