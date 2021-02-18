Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют израильский Маккаби Тель-Авив и донецкий Шахтер.
Манор Соломон, фото ФК Шахтер Донецк
18 февраля 2021, 20:59
К еврокубковой весне, наряду с киевским Динамо, присоединяется и донецкий Шахтер. "Горняков" ожидает гостевое противостояние с действующим чемпионом Израиля — Маккаби Тель-Авив.
Патрик ван Леувен, по сравнению с матчем против Хапоэль Кфар-Саба (1:0), решил вернуть Глазера в линию полузащиты, что стало единственным изменением в стартовом составе его команды.
Луиш Каштру, в свою очередь, оставил в силе оборонительное построение образца матча против ковалевского Колоса (0:0), сделав акцент на изменениях в полузащите. Евгений Коноплянка остался в запасе, в то время как Манор Соломон начнет принципиальный для него поединок на родине с первых минут. В остальном — наставник Шахтера остался верен избранной на матч национального чемпионата тактике.
Маккаби Тель-Авив: Тененбаум — Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит — Глазер, Рикан, Перец — Битон, Пешич, Бен-Хаим II.
Запасные: Перетц, Балтакса, Озез, Блэкмен, Шехтер, Йейни, Голаса, Давидзаде, Альмог, Кандиль, Пивен, Герреро.
Запасные: Пятов, Гриценко, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Корниенко, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондарь, Фернандо.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко — Степаненко — Соломон, Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.
Матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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