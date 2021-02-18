Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют израильский Маккаби Тель-Авив и донецкий Шахтер.

К еврокубковой весне, наряду с киевским Динамо, присоединяется и донецкий Шахтер. "Горняков" ожидает гостевое противостояние с действующим чемпионом Израиля — Маккаби Тель-Авив.

Патрик ван Леувен, по сравнению с матчем против Хапоэль Кфар-Саба (1:0), решил вернуть Глазера в линию полузащиты, что стало единственным изменением в стартовом составе его команды.

Луиш Каштру, в свою очередь, оставил в силе оборонительное построение образца матча против ковалевского Колоса (0:0), сделав акцент на изменениях в полузащите. Евгений Коноплянка остался в запасе, в то время как Манор Соломон начнет принципиальный для него поединок на родине с первых минут. В остальном — наставник Шахтера остался верен избранной на матч национального чемпионата тактике.

Маккаби Тель-Авив: Тененбаум — Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит — Глазер, Рикан, Перец — Битон, Пешич, Бен-Хаим II.

Запасные: Перетц, Балтакса, Озез, Блэкмен, Шехтер, Йейни, Голаса, Давидзаде, Альмог, Кандиль, Пивен, Герреро.



Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко — Степаненко — Соломон, Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.