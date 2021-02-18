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Црвена Звезда - Милан, фото getty images
18 февраля 2021, 22:36
Милан отправился в гости к Црвене Звезде в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы и сыграл вничью со счетом 2:2.
Подопечные Пьоли закончили первый тайм с преимуществом в один гол, а в начале второго тайма команды обменялись точными ударами с одиннадцати метров.
Казалось, что Милан победит, но хозяева забили в компенсированное время.
Обзор матча:
Црвена Звезда - Милан 2:2
Голы: Канга, 52, Панков, 90+3 - Панков (АГ), 42, Эрнандес, 61
Црвена Звезда: Борян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич (Гайич, 74), Иванич (Бакайоко, 80), Канга, Бен-Набуан (Фалько, 62), Петрович (Саного, 81), Панков, Фальчинелли (Павков, 81).
Милан: Доннарумма, Романьоли, Томори, Калулу, Тео (Диогу Далот, 78), Беннасер (Тонали, 39), Крунич, Кастильехо, Мейте, Ребич (Рафаэл Леау, 46), Манджукич (Чалханоглу, 82).
Предупреждения: Романьоли, Милунович, Родич, Манджукич.
Удаление: Родич.