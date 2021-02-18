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Маккаби Тель-Авив — Шахтер 0:2
Голы: Алан Патрик, 31, Тете, 90+2

Маккаби Тель-Авив: Даниэль — Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит — Глазер, Рикан (Голаса, 64), Перец — Битон (Хозез, 46), Пешич (Герреро, 84), Бен-Хаим II (Блэкмэн, 63).

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко — Степаненко — Соломон (Тете, 73), Марлос (Майкон, 77), Алан Патрик (Маркос Антонио, 88), Тайсон (Коноплянка, 78) — Мораес (Фернандо, 89).

Предупреждения: Глазер, Перец — Марлос, Тайсон.