Лига Европы

По традиции, четыре футболиста претендуют на звание.

В Лиге Европы состоялись первые поединки раунда 1/16 финала турнира.

По их итогам УЕФА огласил претендентов на звание лучшего игрока недели. Их, по традиции, четыре.

- Вингер Тоттенхэма Гарет Бэйл, на счету которого гол и голевой пас в матче против Вольфсберга (4:1).

- Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, который записал на свой счет дубль в игре ппротив Реал Сосьедада (0:4).

- Моанес Даббур из Хоффенхайма, на счету которого два мяча и ассист в ворота Мольде (3:3).

- Форвард Бруну Петкович, защищающий цвета Динамо Загреб. Он, в свою очередь, дважды забил Краснодару (2:3).

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