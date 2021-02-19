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Football.ua анализирует поединок Шахтера против Маккаби.

Несмотря на комфортную победу команды Луиша Каштру на выезде со счетом 2:0, чемпион Украины обнажил свои проблемы и показал, что на данном этапе еще далек от своих оптимальных игровых кондиций.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

Стартовый состав Шахтера был практически идентичным матчу против Колоса. Единственное изменение произошло на правом фланге полузащиты, где вместо Евгения Коноплянки на поле появился Манор Соломон.

"Горняки" вполне ожидаемо завладели мячом и территориальным преимуществом. Команда Луиша Каштру играла с высокой линией обороны, где крайним защитникам Матвиенко и Додо были даны указания играть максимально высоко в атаке. В фазе перехода из обороны в атаку мы часто видели трансформацию на схему с тремя центральными защитниками. Степаненко опускался в одну линию к Кривцову и Витао. Это и позволяло Додо с Матвиенко играть достаточно высоко.

Игра Степаненко так низко позволяла Шахтеру достаточно легко справляться с ситуативным прессингом оппонента. При этом кто-то из атакующих полузащитников постоянно опускался ближе к середине, предлагая себя своим центральным защитникам. Вот в одной из таких атак прекрасная иллюстрация того, как сначала Соломон предлагает себя Кривцову.

Обыгравшись со своим центральным защитником, Манор начинает движение в атаку, и в этот же момент ниже под передачу уже идет открываться Марлос.

Закрепившись на чужой половине поля, Шахтер действовал достаточно широко. Матвиенко и Додо фактически выполняли функции крайних полузащитников, а вингеры Соломон и Тайсон действовали ближе к центру в позициях инсайдов.

Такой стиль игры Шахтер исповедует уже достаточно давно. В таких позиционных атаках Шахтер часто ищет возможности для передач крайних защитников на вингеров в полуфланги с дальнейшими обостряющими передачами в штрафную. Правда, в этом матче Шахтер больше занимался перекатыванием мяча, чем поиском реальных обострений. Тайсон чаще получал мяч между линиями, находясь спиной к воротам соперника, а не на ход. А на противоположном фланге Манор Соломон и вовсе занимался не пойми чем. Израильский футболист наверняка испытывал большую ответственность, поскольку играл на родине. Манор много и непонятно для чего брал игру на себя, шел в необдуманные обводки, когда того не требовала ситуация. После своего дриблинга загонял себя в патовые ситуации, из которых не мог выбраться. Как итог, у Соломона самый большой показатель обводок за матч – 9, из них 5 были успешными.

Столько же обводок было у Алана Патрика, но эффективность выше – 7 из 9 успешных обводок. И если дриблинг Соломона был не оправдан, то Алан Патрик в середине поля действовал максимально рационально. Его обыгрыши наоборот сразу же открывали варианты для дальнейшего обострения. Патрик также 15 раз шел в единоборства при эффективности 60%. Все это в сумме с забитым голом повлияло на то, что бразилец стал лучшим в этом матче по показателю Instat Index – 362.

Шахтер не спешил и работал в рваном темпе. Как только "оранжево-черные" немного взвинчивали темп и мяч начинал ходить чуть быстрее, у Маккаби сразу же возникали большие проблемы. Таким образом и был забит первый гол. Правда Шахтер скорости эти взвинчивал крайне редко и действовал слишком самонадеянно. Во втором тайме команда Каштру на какое-то время потеряла нити игры из своих рук и вполне могла поплатиться за свои действия после стандарта, но выручил свою команду Анатолий Трубин.

В концовке встречи Маккаби допустил грубую ошибку в обороне, а вышедший на замену Фернандо не стал возвращать мяч назад и сохранять его, а побежал в контратаку, после чего последовала хорошая передача на Тете, которую бразилец конвертировал во второй забитый мяч.

Команда из Тель-Авива не сумела создать Шахтеру больших проблем. Контратакующая игра Маккаби не поставила никаких сверхзадач перед обороной донецкой команды. Необходимо констатировать тот факт, что подопечные Луиша Каштру еще по-прежнему вкатываются в сезон, но уже на таком уровне готовности они способны без особых проблем справляться с соперниками уровня Маккаби.

Сергей Горбаченко, Football.ua