Football.ua проводит конкурс, победители которого получат билеты на матч между Шахтером и Маккаби.
Каштру и Марлос, getty images
20 февраля 2021, 15:14
Накануне ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Маккаби из Тель-Авива Football.ua проведет розыгрыш билетов.
Для участия в конкурсе нужно выполнить следующие требования:
- подписаться на Instagram Football.ua;
- отметить друга, с которым хочешь пойти на матч, в комментариях к этому посту в нашем Instagram.
Среди тех, кто выполнит необходимые условия, будут разыграны два приза — по два билета в каждом.
Напомним, что поединок пройдет в Киеве 25 февраля. Итоги конкурса будут проведены в среду, 24 февраля в комментариях к записи.
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