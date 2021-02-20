Лига Европы

Football.ua проводит конкурс, победители которого получат билеты на матч между Шахтером и Маккаби.

Накануне ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Маккаби из Тель-Авива Football.ua проведет розыгрыш билетов.

Для участия в конкурсе нужно выполнить следующие требования:

- подписаться на Instagram Football.ua;

- отметить друга, с которым хочешь пойти на матч, в комментариях к этому посту в нашем Instagram.

Среди тех, кто выполнит необходимые условия, будут разыграны два приза — по два билета в каждом.

Напомним, что поединок пройдет в Киеве 25 февраля. Итоги конкурса будут проведены в среду, 24 февраля в комментариях к записи.

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