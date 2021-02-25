Лига Европы

Вашему вниманию результаты двух поединков второго по важности клубного еврокубка.

Завершился ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором лондонский Арсенал сошелся в формально домашнем противостоянии с лиссабонской Бенфикой на нейтральном поле в Греции.

Несмотря на то, что подопечные Микеля Артеты имели статус фаворита в преддверии поединка, футболистам португальского клуба удалось создать сопернику проблемы.

Казалось, что Бенфике удастся пробиться в следующую стадию Лиги Европы благодаря результативной ничьей, однако на 87-й минуте Обамеянг замкнул передачу Сака и принес "канонирам" непростую победу со счетом 3:2.

Таким образом, Бенфика покидает Лигу Европы, тогда как Арсенал пробился в 1/8 финала турнира.

Арсенал — Бенфика 3:2

Голы: Обамеянг, 21, 87, Тирни, 67 — Гонсалвеш, 43, Рафа Силва, 61

Арсенал: Лено — Бельерин (Ляказетт, 78), Давид Луиc, Габриэль, Тирни — Смит-Роу (Виллиан, 63), Сака (Чемберс, 90), Джака, Эдегор (Эль-Ненни, 90), Себальос (Парти, 63) — Обамеянг.

Бенфика: Лейте — Вертонген, Отаменди, Лукас — Гримальдо (Нуну Тавареш, 85), Вайгль (Вальдшмидт, 90), Диогу Гонсалвеш, Рафа Силва, Таарабт (Габриэл, 58) — Пицци (Эвертон, 58), Сеферович (Нуньес, 57).

Предупреждение: Таарабт.

В параллельном поединке Антверпен отправился в гости к Рейнджерс.

Команды продемонстрировали результативный футбол, а победителем из этой голевой перестрелки вновь вышли футболисты шотландского клуба, которые и продолжат участие в Лиге Европы.

Рейнджерс - Антверпен 5:2

Голы: Морелос, 9, Паттерсон, 46, Кент, 55, Баришич (пен.), 79, Иттен (пен.), 90+2 - Рафаелов, 31, Ламкель Зе, 57.

Рейнджерс: Макгрегор, Балогун (Паттерсон, 46), Баришич, Хеландер, Голдсон, Камара, Арибо, Хаджи (Арфилд, 71), Дэвис (Зунгу, 82), Кент (Райт, 82), Морелос (Иттен, 85).

Антверпен: де Волф, Бута, де Лат, Ле Маршан, Лукаку (Ампома, 75), Верстрате, Онгла (Мийоси, 82), Рафаелов, Геркенс (Авенатти, 75), Желен (Бойя, 46), Ламкель Зе.

Предупреждения: Балогун, Камара — Ле Маршан, Онгла.