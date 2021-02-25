Лига Европы

Дебютный гол Жуниора Мораеса в 2021-м году принес коллективу Луиша Каштру необходимый успех.

Первая игра в двухматчевой дуэли израильского и украинского чемпиона неделей ранее завершилась прагматичной победой донецкого Шахтера, что называется — "на классе" (2:0). Поскольку данное действо происходило на поле стадиона Блумфилд, то перед ответным матчем на столичном НСК Олимпийский подопечные Луиша Каштру обладали пусть и не абсолютным, но достаточно уверенным подспорьем для выхода в следующий раунд Лиги Европы УЕФА.

За время паузы между двумя поединками данной стадии, команды успели победить на внутренней арене. "Горняки" дотошным образом, в чем-то схожим на матч в Израиле против Маккаби Тель-Авив, провели разминку против львовского Руха (2:0), а "желтые дьяволы" приняли участие в Кубке Израиля, где на стадии 1/16 финала выбили Хапоэль Беэр-Шева (1:0). С учетом столь короткого промежутка, сказать, что эти матчи дали хоть какую-нибудь дополнительную информацию для тренерских штабов, было невозможно.

Как и в первой игре, дончане начали основное время поединка в достаточно уверенном стиле, однако были более настроены на атаку чужих ворот, нежели неделей ранее. У Шахтера прекрасно получалось уходить в быстрые атаки через одну-две передачи на средние и дальние дистанции, а вот с позиционными наступлениями возникали определенные трудности. Первый опасный момент, который произошел на 6-й минуте, как раз и был создан благодаря отменной сыгранности между Соломоном и Додо, которого израильтянин пяткой подключил в правом фланге. К сожалению, бразильцу не повезло с завершающим ударом в ближний верхний угол — мяч отправился в сетку с внешней стороны.

Дальше, за дело взялись опытные лидеры Марлос и Тайсон. Удару 11-го номера из правого фланга штрафной на 23-й минуте не хватило точности для попадания под дальнюю штангу, а тремя минутами ранее бразилец выстрелил в ближнюю девятку со средней дистанции на левом фланге, голкипер Даниэль парировал, а на добивании неудачно сыграл Матвиенко. Пожалуй, это был лучший момент Шахтера до перерыва.

Однако, завершался первый тайм достаточно тревожным для украинского болельщика образом. "Горняки" начали паниковать в обороне, а соперники обложили их владения стандартными положениями, практически каждое из которых завершалось созданием опасной ситуации. Трубину пришлось поработать на славу. Вначале, голкипера хозяев поля разминали регулярными прострелами, а затем и Жуниор Мораес решил проверить реакцию партнера по команде, чуть не срезав в свои ворота подачу углового с левого фланга в район ближней штанги, но Анатолий оказался на месте.

Где страж ворот дончан точно не мог повлиять на эпизод, так это в моменте на 39-й минуте. Подача углового с правой стороны атаки Маккаби пришлась во вратарскую, а Тиби мощным ударом головой с близкой дистанции всадил мяч в верхний каркас ворот. Отскок к дальней штанге остался за Перецом, но он с близкой дистанции послал мяч прямиком в противоположную правую стойку. Скажем прямо, в момент выхода мяча за пределы штрафной Шахтера от сердца действительно отлегло.

Второй тайм начался с гола со стороны израильского коллектива. Вновь подача углового, вновь район ближней штанги был проигран, но в этот раз Перец с наскока всадил мяч точно под перекладину. Повезло украинцам, что Пешич делал ему голевую скидку, предварительно сфолив против своего опекуна. Маккаби остался без забитого мяча, который вполне мог перевернуть все двухматчевое противостояние, после чего Шахтер удачно сходил в одну из своих атак, и окончательно "прибил" соперников.

Вышедший на замену Тете к 68-й минуте был явно свежее в ногах, чем Бен-Хаим, который пошел против него в отбор в левом фланге своей штрафной. В итоге, бразилец оказался на газоне, арбитр дал пенальти, а Жуниор Мораес реализовал его точным ударом под правую штангу. С точки зрения борьбы за место в следующем раунде, игру можно было завершать уже в этот момент. Команды так и посчитали, в результате чего мы больше смотрели на собравшихся на трибуне зрителей. Вот только отсутствие на них масок вполне может сделать так, что больше подобного мы в ближайшее время не увидим.

Таким образом, от данной пары команд свою страну на стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА будет представлять донецкий Шахтер.— Маккаби Тель-Авив 1:0 (первый матч — 2:0)Мораес, 67 (пен.)Трубин — Додо, Кривцов, Витао (Корниенко, 79), Матвиенко — Алан Патрик, Майкон — Соломон (Тете, 46), Марлос (Маркос Антонио , 46), Тайсон (Коноплянка, 79) — Мораес (Фернандо, 79).Даниэль — Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит — Перец, Глазер, Голаса (Рикан, 76) — Бен-Хаим II (Блэкмэн 69), Пешич (Герреро, 69), Хозез (Битон, 76).Предупреждение: Витао