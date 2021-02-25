Лига Европы

Неаполитанцы не смогли компенсировать поражение в первом матче.

Наполи в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал на своем поле Гранаду и добился победы, но вылетел из турнира.

Неаполитанцы смогли открыть счет в дебюте матча усилиями Зелински, на что гости ответили точным ударом Монторо в середине тайма.

Наполи смог забить еще на исходе часа игры, но на большее их не хватило. Как итог, итальянский клуб покинул розыгрыш Лиги Европы.

Наполи — Гранада 2:1 (первый матч — 0:2)

Голы: Зелински, 3, Руис, 59 — Монторо, 25

Наполи: Мерет — Ррахмани, Кулибали, Максимович (Гулям, 46), Ди Лоренцо — Бакайоко, Зелински, Элмас (Мертенс, 60), Фабиан Руис — Политано, Инсинье, .

Гранада: Руй Силва — Нева (Перес, 46), Дуарте, Санчес (Эррера, 55), Фулькье — Монторо (Вальехо, 83), Этеки, Гоналон (Диас, 45), Кенеди — Пуэртас, Молина (Сольдадо, 84).

Предупреждения: Политано, Максимович, Инсинье, Бакайоко, Кулибали — Кенеди, Монторо, Дуарте, Санчес, Эррера, Фулькье