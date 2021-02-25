Лига Европы

Завершились очередные игры ЛЕ.

В рамках ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы Лестер неожиданно уступил пражской Славии (0:2).

На 49-й минуте Провод вывел Славию вперед, а на 79-й Сима удвоил преимущество чехов. Таким образом Славия прошла в 1/8 ЛЕ.

Лестер — Славия 0:2

Голы: Провод, 49, Сима, 79

Лестер: Шмейхель, Томас, Эванс, Сеюнджю, Амарти (Рикарду Перейра, 61), Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон (Кастань, 61), Чоудури (Барнс, 61), Ундер (Тавареш, 80), Варди.

Славия: Коларж, Кудела, Боржил, Зима, Ба, Громада (Лингр, 75), Олайинка, Провод, Станчу (Дорли, 69), Кухта (Масопуст, 84), Сима.

Предупреждения: Зима, Провод, Сеюнджю, Барнс.

Манчестер Юнайтед дома удержал ничью с Реал Сосьедадом (0:0).

На 14-й минуте Оярсабаль имел возможность вывести вперед Реал Сосьедад, но не реализовал пенальти.

В целом, "красные дьяволы" смотрелись лучше испанской команды и довели игру до логического завершения. МЮ — в 1/8 финала турнира.

Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад 0:0

Манчестер Юнайтед: Хендерсон, Байи, Уан-Биссака (Уильямс, 46), Теллес, Линделеф, Фред (Туанзебе, 46), Бруну Фернандеш (Рэшфорд, 46), Матич, Джеймс (Диалло, 59), Марсьяль, Гринвуд (Шортайр, 76).

Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Горосабель (Баутиста, 46), Саньян, Субельдия, Гевара (Гуриди, 72), Мерино, Янузай (Меркеланс, 66), Субименди, Ойарсабаль (Барренечеа, 46), Исак (Порту, 46).

Предупреждения: Фред, Уильямс, Линделеф.