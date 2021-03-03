Лига Европы

Стартовала продажа билетов на поединок плей-офф Лиги Европы.

Марлос и Александр Коларов в марте 2018 года, Getty Images

Марлос и Александр Коларов в марте 2018 года, Getty Images

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, которая свела донецкий Шахтер с римской Ромой.

Как сообщает пресс-служба украинского клуба, стартовала свободная продажа билетов на домашний поединок "горняков", который состоится 18 марта в 19:55 по киевскому времени, на киевском стадионе НСК Олимпийский.

Напомним, реализация билетов на матч Шахтер — Рома началась еще 27 февраля, однако тогда приоритетную возможность их приобрести имели подписчики Shakhtar Club.

Сейчас же билеты доступны в свободной продаже на официальном сайте Shakhtar.com или в мобильном приложении FC Shakhtar. Цены варьируются от 100 до 10000 гривен.

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