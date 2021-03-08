Лига Европы

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Рома — Шахтер.

В рамках первого противостояния на стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА донецкий Шахтер на поле Стадио Олимпико в столице Италии будет противостоять римской Роме.

Стоит отметить, что предстоящий поединок станет седьмым в истории взаимоотношений данных клубов (две победы итальянцев и четыре победы украинцев).

Матч Рома — Шахтер состоится 11-го марта, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Смотри представление соперника Шахтер по 1/8 финала Лиги Европы: