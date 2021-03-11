Лига Европы

Подопечные Клоппа пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль повторно обыграл Лейпциг и пробился в четвертьфинал.

Поединок проходил в Будапеште, на Пушкаш Арене. Команда Юргена Клоппа была номинальным хозяином поля.

Отличившись дважды Ливерпуль забил больше, чем в 2021 году на домашнем Энфилде (1 раз за 7 матчей).

На данный момент Ливерпуль занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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