Подопечные Клоппа пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ливерпуль - Лейпциг, getty images
11 марта 2021, 00:15
В рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль повторно обыграл Лейпциг и пробился в четвертьфинал.
Поединок проходил в Будапеште, на Пушкаш Арене. Команда Юргена Клоппа была номинальным хозяином поля.
Отличившись дважды Ливерпуль забил больше, чем в 2021 году на домашнем Энфилде (1 раз за 7 матчей).
На данный момент Ливерпуль занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.