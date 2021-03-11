Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для первого поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют Динамо Киев и Вильярреал.

Киевское Динамо начнет свою двухматчевую дуэль против испанского Вильярреала в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с матча на НСК Олимпийский.

Мирча Луческу, по сравнению с недавней игрой против закарпатского Миная в УПЛ (3:0) смог рассчитывать на Виктора Цыганкова, восстановившегося после повреждения, поэтому с уверенностью доверил ему место в стартовом составе на предстоящую игру. Также, стоит отметить появление Жерсона Родригеса в левом фланге полузащиты, несмотря на то, что предыдущие два матча с первых минут начинал Карлос Де Пена.

У Вильярреала, в отличии от матча против Валенсии (2:1), отмечаем присутствие в стартовом составе в левом фланге обороны Педрасы, а также переход испанской команды на схему 4-3-3, по флангам атаки которой расположатся Чуквезе и Морено.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Родригес — Беседин.

Запасные: Бойко, Шепелев, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Супряга, Дуэлунд.



Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Парехо, Капу, Тригерос — Чуквезе, Алькасер, Морено.