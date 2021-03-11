Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для первого поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют римская Рома и донецкий Шахтер.

Следом за киевским Динамо, свои силы на стадии 1/8 финала Лиги Европы предстоит попробовать и донецкому Шахтеру. "Горняки" стартуют свою двухматчевую серию против римской Ромы с гостевого поединка.

От Паулу Фонсеки можно сходу отметить отсутствие номинального форварда, в условиях чего атаку "волков" возглавит Генрих Мхитарян. Также, по сравнению с игрой против Дженоа (1:0), бросается в глаза Смоллинга, вместо которого выйдет Кумбула. В центре поля Фонесека предпочел использовать Вильяра, а левом фланге полузащиты место займет Спинаццола. Под аргентинским "форвардом" разместятся Пеллегрини и Педро.

Луиш Каштру на эксперименты не решился, попросту выставив сильнейшую обойму из возможных. Внимание, разве что, можно уделить возвращение Исмаили и на европейскую арену.

Рома: Лопес — Манчини, Кумбула, Кристанте — Карсдорп, Вильяр, Диавара, Спинаццола — Пеллегрини, Педро — Мхитарян.

Запасные: Миранте, Фузато, Ибаньес, Смоллинг, Джеко, Сантон, Майораль, К. Перес, Б. Перес, Калафьори, Эль-Шаарави.



Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете, Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.