Лига Европы

Завершился матч Лиги Европы.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы пражская Слваия дома сыграла вничью с Рейнджерс (1:1).

Лидер чемпионата Чехии открыл счет на седьмой минуте игры. Никулае Станчу с острого угла выстрелил, и мяч залетел в девятку ворот Макгрегора.

Однако Рейнджерс, который был аутсайдером противостояния, сравнял счет на 36-й минуте. Филип Хеландер получил мяч и переправил его в пустые ворота с нескольких метров.

Ответный матч между Славией и Рейнджерс состоится 18-го марта в Шотландии.

Славия — Рейнджерс 1:1

Голы: Станчу, 7 — Хеландер, 36

Славия: Коларж, Боржил, Зима, Ба, Голеш, Провод, Станчу (Лингр, 76), Олайинка (Масопуст, 46), Кудела, Кухта (Дорли, 71), Сима.

Рейнджерс: Макгрегор, Хеландер, Баришич, Голдсон, Паттерсон, Арибо (Руф, 81), Камара (Зунгу, 88), Хаджи (Арфилд, 63), Дэвис, Кент, Морелос.

Предупреждения: Баришич, Дэвис, Зима.