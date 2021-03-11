Лига Европы

"Красные дьяволы" пропустили на последних минутах.

Манчестер Юнайтед принимал Милан на своем поле в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы и сыграл вничью.

Начало поединка осталось за подопечными Стефано Пьоли, но ближе к середине матча хозяева выровняли игру.

Открыть счет "красным дьяволам" удалось в дебюте второго тайма - Амад Траоре Диалло головой послал мяч над Джанлуиджи Доннаруммой после выверенной передачи Фернандеша.

Милан пытался восстановить паритет и добился своего в компенсированное время — Кьяер головой переправил мяч в ворота.

Манчестер Юнайтед — Милан 1:1

Гол: Диалло, 50 — Кьяер, 90+2

Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Ван-Биссака (Уильямс, 74), Байи, Магуайр, Теллес - - Мактоминей, Матич - Джеймс (Шоу, 74), Бруну Фернандеш (Фред, 74), Гринвуд — Мартиаль (Диалло, 46).

Милан: Доннарумма — Далот, Томори, Кьяер, Калабрия (Калулу, 74) Мейте, Кессье — Салемакерс (Кастильехо, 69), Крунич, Браим Диас (Тонали, 69) — Рафаэл Леау.

Предупреждения: Мактомней — Салемакерс