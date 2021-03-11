Лига Европы

Футболиста заменили на 35-й минуте.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы римская Рома дома принимает донецкий Шахтер.

На 31-й минуте полузащитник "волков" Генрих Мхитарян получил удар по ногам и не смог продолжить поединок.

На 35-й минуте вместо армянского хавбека на поле вышел форвард Борха Майораль.

Отметим, что уже на 23-й минуте встречи Пеллегрини вывел Рому вперед, реализовав выход один на один с Трубиным.

За текстовой онлайн-трансляцией матча Рома — Шахтер можно смотреть на Football.ua.

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