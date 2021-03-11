Лига Европы

У греческого клуба остались небольшие шансы на выход в следующую стадию Лиги Европы.

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Арсенал отправился в гости к Олимпиакосу.

Главный тренер "канониров" Микель Артета выставил на этот матч ключевых футболистов, однако его подопечные испытали проблемы против греческого клуба и чувствовался недостаточный уровень концентрации.

Несмотря на то, что Мартин Эдегор вывел Арсенал вперед пушечным ударом в первом тайме, уже после перерыва Эль-Араби удалось вернуть равновесие в счете.

Тем не менее, на 79-й минуте встречи Габриэль выиграл верховую борьбу и ударом головой по красивой траектории отправил мяч в сетку ворот, а спустя еще несколько минут не менее красивый гол забил Эльнени с дальней дистанции, установив конечный счет в матче — 1:3.

Олимпиакос — Арсенал 1:3

Голы: Эль-Араби, 58 — Эдегор, 34, Габриэль, 79, Эльнени, 85

Олимпиакос: Жозе Са — Лала, Рябчук (Холебас, 46), Папастатопулос, Мвила — Бухалакис, Масурас (Андруцос, 86), Камара — Брума (Ранджелович, 59), Эль-Араби (Кока, 77), Вальбуэна (Фортунис, 46).

Арсенал: Лено — Бельерин, Давид Луиз, Габриэль, Тирни — Эдегор (Смит-Роу, 82), Джака, Парти (Себальос, 55) — Сака (Пепе, 82), Обамеянг (Ляказетт, 88), Виллиан (Эльнени, 82).

Предупреждения: Мвила, Бухалакис - Габриэль.