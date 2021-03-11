Лига Европы
11 марта 2021, 23:57
Шахтер провалил первый поединок против Ромы
Подопечные Луиша Каштру практически подорвали свои шансы на продолжение евровесны.
Рома — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк
11 марта 2021, 23:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Рома — Шахтер 3:0
Голы: Пеллегрини, 23, Эль Шаарави, 73, Манчини, 77
Рома: Лопес — Манчини, Кумбулла, Кристанте — Карсдорп, Вильяр, Диавара (Ибаньеса, 79), Спинаццола (Б. Перес, 79) — Пеллегрини (К. Перес, 78), Педро (Эль Шаарави, 62) — Мхитарян (Майораль, 34).
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете (Коноплянка, 86), Марлос (Маркос Антонио, 86), Алан Патрик (Судаков, 79), Тайсон (Соломон, 79) — Мораес (Дентиньо, 76).
Предупреждения: Кумбулла, Манчини — Алан Патрик, Майкон, Тайсон