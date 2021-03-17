Лига Европы

Паулу Фонсека взял с собой в Киев 20 футболистов.

Шахтер проведет ответную встречу с Ромой в рамках 1/8 финала Лиги Европы, которая пройдет на киевском стадионе НСК Олимпийский.

Главный тренер итальянского клуба Паулу Фонсека определился со списком футболистов, который отправятся с ним в столицу Украины.

Как сообщает пресс-служба "волков", португальский специалист решил взять вместе с собой в Киев 20 игроков, которые и могут сыграть против Шахтера в ответном поединке.

Ответный матч Шахтер — Рома состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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