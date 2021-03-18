Лига Европы

Football.ua анонсирует ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы Милан сойдется в домашнем противостоянии с Манчестер Юнайтед.

Милан — Манчестер Юнайтед

Четверг, 18 марта, 22:00. Сан-Сиро, Милан. Арбитр — Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3 и сервисе MEGOGO. Первый матч — 1:1.

На протяжении многих туров итальянской Серии А Милану удавалось сохранять первую строчку в турнирной таблице, однако начиная с конца января команду ожидал заметный спад, последствием которого стала потеря лидерства. Сейчас "россонери" идут вторыми в чемпионате, позволив Интеру сколотить уверенный отрыв в размере девяти очков.

Если говорить о выступления подопечных Стефано Пьоли в Лиге Европы, то тут также не все так радужно. Милан вполне рисковал вылететь из текущего розыгрыша еврокубка еще на стадии 1/16 финала, при чем от не самого сильного соперника. "Россонери" дважды сыграли вничью с Црвеной Звездой, но сумели продолжить участие в турнире благодаря правилу гола в гостях. Жребий, который свел итальянский гранд с Манчестер Юнайтед, казалось, должен был стать роковым, но перед ответной встречей Милан имеет весьма неплохие шансы на то, чтобы выбить "красных дьяволов" из Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед — одна из самых неоднозначных команд английской Премьер-лиги в текущем сезоне. То коллектив Оле-Гуннара Солскьяера обыгрывает ПСЖ в Париже и неожиданно становится претендентом на чемпионство в АПЛ, то вылетает из Лиги чемпионов в Лигу Европы и регулярно теряет очки в поединках английского первенства против аутсайдеров, тем самым убив интригу в гонке за золотыми медалями в пользу Манчестер Сити.

Тот самый неоднозначный Манчестер Юнайтед мы увидели и в первом поединке против Милана, у которого по разным причинам не смогли сыграть лидеры в лице Тео Эрнандеса и Златана Ибрагимовича. Казалось, что дебютный гол Амада Траоре Диалло за "красных дьяволов" станет победным в том противостоянии, но манкунианцы умудрились упустить минимальную победу в компенсированное время, когда Симон Кьер реализовал свой момент после подачи с углового. Вышеупомянутые Эрнандес и Ибрагимович в ответной встрече смогут помочь Милану, а у Юнайтед в этот раз нет права на ошибку. Тем более, что в пользу "россонери" снова играет правило выездного гола.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2,25, тогда как потенциальный успех Милана оценивается показателем 3,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Положение в клубном рейтинге УЕФА



Милан: 53

Манчестер Юнайтед: 8

Интересные факты



- Манчестер Юнайтед не знает поражений в 24 из 26 последних матчей Лиги Европы;

- Милан сыграл вничью в трех последних матчах Лиги Европы;

- Милан сыграл вничью в трех последних матчах против Манчестер Юнайтед;

- Манчестер Юнайтед не уступал Милану в последних пяти матчах во всех соревнованиях.

Ориентировочные составы

Комментарии тренеров перед матчем



Стефано Пьоли, главный тренер Милана

"Мы знаем, насколько хорош МЮ, что он может нам предложить. Будет очень сложно. Они давно не проигрывали, нам следует сыграть очень качественно, чтобы пройти дальше. В первой игре они старались действовать агрессивно, а мы хорошо начинали атаки от своих ворот.

Результат на Олд Траффорд не должен никак на нас влиять. Завтра нам нужно действовать компактно, сбалансированно и опасно".

Оле-Гуннар Солскьяер, главный тренер Манчестер Юнайтед

"На прошлой неделе мы видели, насколько будет сложно с Миланом. Они играют с огромной энергией. Нам нужно работать на нашем лучшем уровне.

Это игры, когда мы бросаем себе вызов, чтобы увидеть, сможем ли мы достичь следующего уровня. Мы знаем, что нам нужно забивать, чтобы пройти дальше".