Лига Европы

Украинский фулбек не поможет "горнякам" в матче Лиги Европы против Ромы.

Футболисты Шахтера прошли обязательное тестирование на коронавирус накануне ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы против римской Ромы, который пройдет на киевском стадионе НСК Олимпийский.

Как сообщает пресс-служба "горняков", положительный тест на COVID-19 сдал крайний защитник Виктор Корниенко, поэтому 22-летний украинец не сможет помочь своей команде в предстоящем противостоянии.

Остальные тесты игроков донецкого клуба оказались отрицательными, поэтому главный тренер Луиш Каштру сможет на них рассчитывать.

Напомним, ответный матч Шахтер — Рома состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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