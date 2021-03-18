Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют донецкий Шахтер и римская Рома.

В ответном поединке против римской Ромы донецкий Шахтер на поле НСК Олимпийский будет стараться отыграть сразу три пропущенных мяча в столице Италии с единственной целью — выйти в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА.

Луиш Каштру решил удивить визави по тренерскому цеху перемещением Матвиенко в левый фланг обороны, в то время как Кривцов сыграет в паре с Витао в центре защиты. Также, отмечаем появление с первых минут Маркоса Антонио и Манора Соломона, который сыграют в опорной зоне и левом фланге полузащиты соответственно.

Со стороны Паулу Фонсеки также последовали неожиданные ходы. Один из лучших игроков первой игры, Лоренцо Пеллегрини, остался на скамейке запасных, в то время как Карлес Перес занял место под нападающим, в паре с Педро, а Ибаньес заменил Манчини в тройке центральных защитников. Атаку Ромы, вместо травмированного Мхитаряна, возглавит Майораль.

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Алан Патрик, Соломон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондарь, Фернандо.



Рома: Лопес — Ибаньес, Кристанте, Кумбулла — Спинаццола, Диавара, Вильяр, Карсдорп — К. Перес, Педро — Майораль.