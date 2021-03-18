Лига Европы
18 марта 2021, 21:49
Шахтер повторно уступил Роме и покинул розыгрыш Лиги Европы
Коллектив Луиша Каштру бесславно завершил двухматчевую дуэль.
Шахтер — Рома, фото ФК Шахтер Донецк
18 марта 2021, 21:49
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — Рома 1:2
Голы: Мораес, 59 — Майораль, 50, 72
Шахтер: Трубин — Додо (Болбат, 82), Витао, Кривцов, Матвиенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете (Марлос, 60), Алан Патрик (Коноплянка, 60), Соломон (Судаков, 77) — Мораес (Дентиньо, 77).
Рома: Лопес — Ибаньес, Кристанте, Кумбулла — Карсдорп (Б. Перес, 59), Вильяр, Диавара (Пеллегрини, 59), Спинаццола (Калафьори, 59) — К. Перес, Педро (Эль Шаарави, 75) — Майораль.
Предупреждения: Маркос Антонио, Алан Патрик — Ибаньес, Карсдорп.