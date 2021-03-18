"Канониры" минимально уступили грекам на Эмирейтс, но пробились в следующую стадию по итогам двух встреч.
Арсенал - Динамо Загреб, Getty Images
18 марта 2021, 21:49
В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы лондонский Арсенал принимал на своем поле Олимпиакос.
Первая встреча между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Микеля Артеты, поэтому у греческой команды было немного шансов на камбэк.
Несмотря на то, что Олимпиакосу удалось несколько вернуть интригу в противостояние на 51-й минуте, когда Эль-Араби вывел свою команду вперед, и одержать в итоге минимальную победу, этого оказалось недостаточно для выхода в следующую стадию по итогам двух матчей.
Футболисты Арсенала могли неоднократно забивать в ворота Олимпиакоса, но Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг попросту не реализовывали убойные моменты. Тем не менее, "канониры" продолжают участие в турнире, а Олимпиакос завершает выступления в Лиге Европы.
Арсенал — Олимпиакос 0:1
Гол: Эль-Араби, 51
Арсенал: Лено, Габриэл, Давид Луиз, Тирни, Бельерин (Чемберс, 82), Джака, Эль-Ненни (Парти, 57), Себальос (Эдегор, 57), Смит-Роу (Мартинелли, 81), Пепе, Обамеянг.
Олимпиакос: Жозе Са, Холебас, Ба, Папастатопулос, Рябчук (Лала, 84), Андруцос (Брума, 62), Мвила, Масурас (Ранджелович, 63), Камара, Фортунис (Бухалакис, 84), Эль-Араби.
Предупреждения: Джака - Андруцос, Мвила, Ба.
Удаление: Ба, 82.