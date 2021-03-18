Лига Европы

"Канониры" минимально уступили грекам на Эмирейтс, но пробились в следующую стадию по итогам двух встреч.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы лондонский Арсенал принимал на своем поле Олимпиакос.

Первая встреча между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Микеля Артеты, поэтому у греческой команды было немного шансов на камбэк.

Несмотря на то, что Олимпиакосу удалось несколько вернуть интригу в противостояние на 51-й минуте, когда Эль-Араби вывел свою команду вперед, и одержать в итоге минимальную победу, этого оказалось недостаточно для выхода в следующую стадию по итогам двух матчей.

Футболисты Арсенала могли неоднократно забивать в ворота Олимпиакоса, но Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг попросту не реализовывали убойные моменты. Тем не менее, "канониры" продолжают участие в турнире, а Олимпиакос завершает выступления в Лиге Европы.

Арсенал — Олимпиакос 0:1

Гол: Эль-Араби, 51

Арсенал: Лено, Габриэл, Давид Луиз, Тирни, Бельерин (Чемберс, 82), Джака, Эль-Ненни (Парти, 57), Себальос (Эдегор, 57), Смит-Роу (Мартинелли, 81), Пепе, Обамеянг.

Олимпиакос: Жозе Са, Холебас, Ба, Папастатопулос, Рябчук (Лала, 84), Андруцос (Брума, 62), Мвила, Масурас (Ранджелович, 63), Камара, Фортунис (Бухалакис, 84), Эль-Араби.

Предупреждения: Джака - Андруцос, Мвила, Ба.

Удаление: Ба, 82.