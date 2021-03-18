Лига Европы

Амстердамский клуб выбил швейцарцев из второго по престижности еврокубка.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы амстердамский Аякс отправился в гости к Янг Бойз, где вновь одержал уверенную победу.

Подопечные Эрике тег Хага отправили в ворота швейцарского клуба два безответных мяча, чего оказалось им более чем достаточно для того, чтобы пробиться в четвертьфинал турнира.

Янг Бойз, в свою очередь, завершают участие в Лиге Европы.

Янг Бойз — Аякс 0:2 (первый матч — 0:3)

Голы: Нерес, 20, Тадич, 49 (пен.)

Янг Бойз: Фэвр — Лустенбергер, Хефти, Лефор (Масерас, 46), Камара (Ридер, 65) — Сьерро, Сулеймани (Шпильманн, 71), Фасснахт (Гаудино, 71), Лаупер — Нсаме, Элиа (Мамбимби, 65).

Аякс: Стекеленбург — Альварес, Тальяфико (Клайбер, 74), Мартинес, Блинд (Кудус, 65) — Гравенберх, Ренсх (Схюрс, 80), Классен - Нерес (Идрисси, 65), Тадич, Антони (Броббей, 81).

Предупреждения: Камара — Ренсх.