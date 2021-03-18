Амстердамский клуб выбил швейцарцев из второго по престижности еврокубка.
Янг Бойз - Аякс, Getty Images
18 марта 2021, 23:52
В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы амстердамский Аякс отправился в гости к Янг Бойз, где вновь одержал уверенную победу.
Подопечные Эрике тег Хага отправили в ворота швейцарского клуба два безответных мяча, чего оказалось им более чем достаточно для того, чтобы пробиться в четвертьфинал турнира.
Янг Бойз, в свою очередь, завершают участие в Лиге Европы.
Янг Бойз — Аякс 0:2 (первый матч — 0:3)
Голы: Нерес, 20, Тадич, 49 (пен.)
Янг Бойз: Фэвр — Лустенбергер, Хефти, Лефор (Масерас, 46), Камара (Ридер, 65) — Сьерро, Сулеймани (Шпильманн, 71), Фасснахт (Гаудино, 71), Лаупер — Нсаме, Элиа (Мамбимби, 65).
Аякс: Стекеленбург — Альварес, Тальяфико (Клайбер, 74), Мартинес, Блинд (Кудус, 65) — Гравенберх, Ренсх (Схюрс, 80), Классен - Нерес (Идрисси, 65), Тадич, Антони (Броббей, 81).
Предупреждения: Камара — Ренсх.