Лига Европы
18 марта 2021, 23:50
Динамо Киев уступило Вильярреалу и в ответном поединке
Подопечные Мирчи Луческу вновь пропустили два безответных мяча.
Вильярреал — Динамо Киев, Getty Images
18 марта 2021, 23:50
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Вильярреал — Динамо Киев 2:0
Голы: Морено, 13, 36
Вильярреал: Асенхо — Фойт (Гаспар, 62), Альбиоль, Мори, Педраса — Тригерос (Коста, 78), Капу, Парехо — Морено (Раба, 79), Бакка (Пино, 62), Чуквезе (Баэна, 71).
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота (Попов, 83), Миколенко (Сидклей, 83) — Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 65) — Цыганков (Супряга, 46), Буяльский, Де Пена — Родригес (Леднев, 65).
Предупреждения: Тригерос, Парехо.