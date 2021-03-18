Лига Европы

Подопечные Солскьяера добыли выездную победу.

Манчестер Юнайтед отправился в гости к Милану в рамках ответного поединка Лиги Европы и добился минимальной победы.

Единственный гол в поединке забил Поль Погба, который вышел на поле в перерыве, в дебюте второй половины игры.

Милан пытался изменить судьбу противостояния, но так и не смог поразить ворота Хендерсона, вылетев из турнира.

Милан — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Погба, 48

Милан: Доннарумма — Калулу (Диогу Далот, 65), Тео, Томори, Кьяер — Крунич (Браим Диас, 72), Кессье, Мейте — Чалханоглу, Салемакерс, Кастильехо (Ибрагимович, 65).

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, — Джеймс, Мактоминей, Бруну Фернандеш, Фред, Рашфорд (Погба, 46) — Гринвуд.

Предупреждения: Калулу, Далот, Кьяер, Эрнандес — Шоу