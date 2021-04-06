Лига Европы

Пражский клуб будет испытывать кадровый голод перед игрой на Эмирейтс.

Как сообщает председатель правления действующего чемпиона Чехии — пражской Славии, Ярослав Тврдик, на первый поединок против лондонского Арсенала в рамках четвертьфинала Лиги Европы УЕФА в составе делегации от его клуба не полетит пара основных центральных защитников.

Речь идет об Ондржее Куделе и Симоне Дели, которые испытывают физическое недомогание на фоне высокой температуры.

На счету чешского защитника в текущем сезоне уже 32 матча и пять голов за свой клуб, в то время как ивуариец отличился одним голом в своих 25 появления на футбольном поле.

К слову, Кудела оказался на слуху после противостояния его команды против шотландского Рейнджер на прошлом этапе еврокубковых состязаний, когда по ходу ответного поединка, предположительно, оскорбил игрока соперников на почве расизма.

Напомним, что противостояние между Арсеналом и Славией на Эмирейтс запланировано на 8 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени.