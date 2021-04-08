Известны стартовые составы на матч Лиги Европы.
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08 апреля 2021, 21:23
В 22:00 на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме стартует первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между Аяксом и Ромой. Представляем стартовые составы на поединок.
Аякс: Схерпен - Ренч, Тимбер, Мартинес, Тальяфико — Альварес, Классен, Гравенберх — Антони, Тадич, Нерес.
Запасные: Кудус, Рейзигер, Тэйлор, Бробби, Идрисси, Касанвирджо, Клайбер, Котарски, Тимбер, Траоре, Эккеленкамп.
Рома: Лопес — Перес Бруно, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Спинаццола — Диавара, Верету — Пеллегрини, Джеко, Педро.
Запасные: Чиерво, Вильяр, Калафьори, Майорал, Миланезе, Миранте, Перес Карлос, Сантон, Фузато.