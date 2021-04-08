Лига Европы

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера всерьез замахнулись на второй полуфинал Лиги Европы УЕФА кряду.

Организаторы календаря Лиги Европы УЕФА опрометчиво поставили все первые поединки четвертьфинальной стадии в единый временной слот, в результате чего у праздного незаангажированного болельщика голова могла пойти кругом только от одного факта необходимости выбирать между достаточно любопытными противостояниями.

Один из таковых матчей проходил в испанской Гранаде, где местный одноименный клуб на поле стадиона Нуэво Лос Карменес принимал английский Манчестер Юнайтед — главного фаворита на победу в текущем розыгрыше, если верить котировкам букмекеров.

Сам по себе поединок получился разделенным на отдельные фрагменты активности каждой из сторон, с преобладанием в инициативе со стороны "Красных дьяволов". Футболисты Оле-Гуннара Солскьяера различными способами пытались доставить мяч внутрь чужой штрафной, однако большинство их попыток сводилось к достаточно простым выносам от защитников.

Нельзя не отметить тот факт, что в достаточно спокойной начальной фазе наиболее запоминающимся событием стал рейд голого фаната поперек половины поля гостей. А пока мы дружно разбирались с тем, как именно на пустой стадион мог проникнуть болельщик, да еще и в таком виде, гости сумели забить свой первый мяч.

Давид де Хеа быстро разыграл свободный удар с Виктором Линделефом внутри штрафной на 31-й минуте, защитника, понятное дело, никто встречать высоким блоком из соперников не стал, а очень даже зря — швед безумно длинной верховой передачей доставил мяч прямиком в зону перед штрафной, куда как раз ускорялся Маркус Рашфорд. Одно касание на прием, одно — на удар в правый нижний. Методичный гол в результате красивой и, одновременно, простой комбинации.

Хозяевам поля особо нечего было терять, раз уж соперникам удалось отличиться на чужом поле — для Гранады этот фактор был губительным, поэтому подопечные Диего Мартинеса попытались нарастить темп перед перерывом. И не сказать, что у них не было реальных голевых моментов! Чего стоит только хлесткий удар в ближнюю штангу с правого фланга штрафной от Эрреры, или одна из многочисленных попыток бразильца Кенеди замкнуть злополучный отскок от фланговых подач на вход в левую сторону штрафной. Но что-то в завершении у испанской команды явно пошло не так уже с самого начала матча, поэтому все попытки либо блокировались защитниками и голкипером без особого труда, либо уходили в сторону от цели.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, просто терпел, и иногда покусывал оппонентов неожиданными вариантами атак. При этом, английский коллектив увеличил свое преимущество за счет "излюбленного" пенальти уже на последних минутах основного времени. Бруну Фернандеша, при подаче с левого фланга от Алекса Теллеса, на газон отмашкой отправил Ян Брайс Этеки, после чего португалец с короткого разбега поразил с "точки" левый нижний угол чужих ворот. Руи Силва дотянулся, но так и не смог отвести мяч в сторону. Добротная победа коллектива Солскьяера, но они потеряли из-за дисквалификаций на домашний поединок Мактоминея, Шоу и Магуайра.

Ответная игра между Манчестер Юнайтед и Гранадой состоится ровно через неделю, 15 апреля, но уже на поле Олд Траффорд.Гранада —0:2Рашфорд, 31, Фернандеш, 90 (пен.)Силва — Диас, Вальехо, Дуарте (Санчес, 55), Нева (Фулькье, 75) — Эррера, Гоналон (Ян Этеки, 87) — Кенеди (Мачис, 75), Монторо, Пуэртас — Сольдадо (Суарес, 87).де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Алекс Теллес, 46) — Погба (Матич, 73), Мактоминей — Джеймс, Фернандеш, Рашфорд (Кавани, 66) — Гринвуд (ван де Беек, 85).Предупреждения: Дуарте, Ян Этеки — Погба, Мактоминей, Шоу, Магуайр, Матич.