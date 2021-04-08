Лига Европы

Команда Фонсеки сделала большой шаг к полуфиналу.

Центральный матч четвертьфинальной стадии Лиги Европы прошел в Амстердаме на Йохан Кройфф Арене, где Аякс принимал Рому.

Первый тайм прошел под аккомпанемент борьбы. Совсем слабо команды проявляли себя в атаке. Тем не менее хозяева смогли извлечь максимум из единственного момента. Диавара подарил мяч Классену, тот вошел в штрафную площадь и отдал направо на Тадича, тот не пробил сам, а вернул на Дэви, который спокойно открыл счет в матче. 1:0.

После перерыва подопечные тен Хага продолжали владеть инициативой и были ближе ко второму забитому мячу, чем Рома к первому. Реальный шанс удвоить преимущество представился на 55-ой минуте, но Тадич не смог переиграть Лопеса с пенальти, пробив бесхитростно по центру ворот. А через две минуты подопечные Фонсеки сумели перевернуть все с ног на голову буквально на ровном месте. Римляне заработали штрафной, который взялся исполнять Пеллегрини. Лоренцо пробил в тот угол, где находился 21-летний кипер Аякса Схерпен. Тот принял удар на себя очень неуверенно — и позволил мячу оказаться за линией. 1:1.

Аякс создал больше моментов у ворот соперника, но в конце поединка получил в свои ворота обидный гол, который может стать решающим в контексте двухматчевого противостояния. На 87-ой минуте Пеллегрини подал с углового. Игрок Аякса выбил мяч прямо на Ибаньеса, который грудью принял и мощно выстрелил под перекладину. 1:2.

Вторая часть этого противостояния состоится ровно через неделю в Риме. К решающей битве команды подходят в разном настроении: Рома из минимума выдавила два выездных гола, а Аякс, явно игравший лучше соперника, отдал победу. Всё это напоминает вчерашний матч в Мюнхене...

Аякс — Рома 1:2

Голы: Клаассен, 39 — Пеллегрини, 57, Ибаньес, 87.

Аякс: Схерпен — Ренч (Клайбер, 79), Тимбер, Мартинес, Тальяфико — Гравенберх, Альварес, Клаассен — Антони (Идрисси, 88), Нерес (Бробби, 64), Тадич

Рома: Лопес — Ибаньес, Манчини, Кристанте, Б. Перес — Диавара, Верету (Вильяр 77), Спинаццола (Калафиори 29) — Педро (К. Перес 89), Пеллегрини, Джеко (Майораль 77)

Предупреждения: Ренч, 71, Мартинес, 86 — Б. Перес. 78, Кристанте 90.

Нереализованный пенальти: Тадич, 53 (вратарь).