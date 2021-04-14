Лига Европы

Футболиста снова наказали за игру с Рейнджерс.

В матче 1/8 финала Лиги Европы между пражской Славией и шотландским Рейнджерсом произошел скандал на расистской почве. Защитник сербской команды Ондржей Кудела оскорбил полузащитника Рейнджерс Глена Камара.

Ранее УЕФА дисквалифицировал Куделу на один матч за скандал однако дело пересмотрели и вынесли новый вердикт.

Так футболист пропустит 10 матчей под эгидой УЕФА, так как признан виновным в содеянном. Один матч он уже пропустил — против Арсенала в 1/4 финала ЛЕ.

К слову, финаский хавбек Камара также не остался безнаказанным. После игры он затеял драку в подтрибунке, за что отстранен на три еврокубковых матча.