Лига Европы

Еврокубки постепенно начинают выходить на финишную прямую.

Еврокубки постепенно начинают выходить на финишную прямую. Совсем скоро мы будем обсуждать будущего победителя Лиги Европы, а пока предлагаем вам наше превью к ответным поединкам 1/4 финала турнира.

Славия Прага — Арсенал

Четверг, 15 апреля, 22:00. Синобо Стэдиум, Прага. Арбитр — Джюнейт Чакыр (Турция). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO. Первый матч — 1:1.

У Арсенала нет особых турнирных задач в текущем сезоне, поскольку главными целями Микеля Артеты были глобальная перестройка команды, зимняя чистка состава и возвращение к атакующему стилю игры, "пушкари" еще могут порадовать своих болельщиками как минимум попаданием в еврокубковую зону, а как максимум — победой в Лиге Европы. Правда, стоит признать, что на фоне всех тех плюсов и прогресса, начавшегося в декабре прошлого года, Арсенал по-прежнему может обыграть сам себя из-за собственных же ошибок, даже если соперник не представляет особой угрозы для ворот Бернда Лено.

Подобная ситуация произошла и в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы против пражской Славии. Александр Ляказетт и Букайо не реализовали убойнейшие выходы один на один с вратарем, тогда как сопернику удалось вернуть равновесие в счете в компенсированное ко второму тайму время. Вряд ли болельщики Арсенала поймут вылет из турнира от Славии, которая, конечно, неоднократно создавала проблемы топ-клубам, но в жеребьевке 1/4 финала ЛЕ считалась весьма удачным жребием.

Ориентировочные составы:

Славия: Коларж – Ба, Голеш, Зима, Боржил – Провод, Шевчик, Станчу – Олайинка, Сима, Кухта

Арсенал: Лено – Бельерин, Холдинг, Габриэл, Суареш – Парти, Джака – Пепе, Сака, Мартинелли – Ляказетт

прогноз 1:2

Рома — Аякс

Четверг, 15 апреля, 22:00. Олимпико, Рим. Арбитр — Энтони Тейлор (Англия). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO. Первый матч — 2:1.

Являлась в текущем сезоне главной силой нидерландского футбола, многими болельщиками Аякс считался одним из вероятных будущих обладателей трофея Лиги Европы. Амстердамский клуб благодаря победе над Лиллем в двухматчевом противостоянии лишь в четвертый раз из девяти сумел преодолеть первую стадию плей-офф второго по значимости еврокубка, а затем без особых проблем разобрался с Янг Бойз.

Правда, римская Рома оказалась для подопечных Эрика Тен Хага более "крепким орешком". Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:1 в пользу "волков", предоставив команде Паулу Фонсеке неплохие шансы на выход в полуфинал Лиги Европы. Счет далеко не критичный для Аякса, однако два гостевых гола заставляют амстердамцев забивать как минимум дважды в ответной встрече.

Ориентировочные составы:

Рома: Пау Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету, Калафьори — Пеллегрини, Педро — Джеко

Аякс: Стекеленбург — Клайбер, Тимбер, Мартинес, Тальяфико — Альварес, Классен, Гравенберх — Антони, Тадич, Нерес

прогноз 2:2

Манчестер Юнайтед — Гранада

Четверг, 15 апреля, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер. Арбитр — Иштван Ковач (Румыния). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO. Первый матч — 2:0.

Манчестер Юнайтед в нынешнем сезоне принято больше критиковать, чем хвалить. Вылет из Лиги чемпионов на групповой стадии, провал в Кубка Англии с Лестером и отсутствие борьбы как таковой с Манчестер Сити за золотые медали АПЛ, несмотря на имеющуюся вторую строчку в турнирной таблице, — это одни из главных причин недовольства болельщиков. Несмотря на это, манкунианцы имеют неплохие шансы завершить нынешнюю кампании с выигранным трофеем. Трофеем, который может стать для Оле-Гуннара Солскьяера первым на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.

Гранаду пусть и нельзя назвать грандом европейского футбола, впрочем как и испанского, однако она впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Лиги Европы. К слову, сделала это в своем дебютном еврокубковом сезоне, что, несомненно, заслуживает только аплодисментов. Правда, скорее всего, на этом Гранада завершит свой путь в ЛЕ. Вряд ли Манчестер Юнайтед позволит сопернику отыграть отставание в два мяча после первой встречи, тем более на Олд Траффорд.

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Теллес, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака — Матич, Бруну Фернандеш, Мактоминей — Джеймс, Кавани, Ван де Беек.

Гранада: Силва – Вальехо, Диас, Санчес, Фулькье — Монторо, Брайс, Мачис, Эррера — Суарес, Пуэртас.

прогноз 1:1

Вильярреал — Динамо Загреб

Четверг, 15 апреля, 22:00. Керамика, Вильярреал. Арбитр — Дэнни Маккели (Нидерланды). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO. Первый матч — 1:0.

Дерзкие и храбрые загребские динамовцы сотворили громкую сенсацию на стадии 1/8, прихлопнув Тоттенхэм со счетом 3:0 на своем поле, после гостевых 0:2 в первом матче. Тогда главным героем встречи стал Мислав Оршич, оформивший в ворота "желтой субмарины" хет-трик. Можете списывать это на недооценку со стороны подопечных Жозе Моуриньо, но, наверное, грустная история "шпор" стала неплохим уроком для Вильярреала.

В очередной раз говорить о "притяжении" коллективов Унаи Эмери ко второму по значимости еврокубку мы не будем, но, в случае успешного прохождения "загребского барьера", путь "желтой субмарины" к ее первому в истории финалу КУЕФА/Лиги Европы будет на расстоянии вытянутой руки. Тем более, что минимальное преимущество в счете после первой встречи у них присутствует.

Ориентировочные составы:

Вильярреал: Асенхо — Фойт, Альбиоль, Мори — Педраса, Чуквезе, Парехо, Капу, Тригерос — Бакка, Морено.

Динамо Загреб: Ливакович — Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Гвардиол — Якич , Маер, Атьемвен — Адеми, Оршич, Иванушец.