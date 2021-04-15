Паулу Фонсека выставил сильнейший состав на матч против нидерландцев.
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15 апреля 2021, 21:14
В 22:00 на Стадио Олимпико стартует ответный матч 1/4 Лиги Европы Рома — Аякс. Напомним, неделю назад римляне добыли выездную победу со счетом 2:1.
Представляем стартовые составы на сегодняшний матч:
Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Карсдорп, Верету, Диавара, Калафьори — Мхитаря, Пеллегрини — Джеко.
Запасные: Чиерво, Морикелли, Вильяр, Дарбо, Майорал, Миранте, Педро, Карлос Перес, Сантон, Фузато.
Аякс: Стекеленбург — Клайбер, Тимбер, Мартинес, Тальяфико — Альварес, Классен, Гравенберх — Антони, Тадич, Нерес.
Запасные: Кудус, Бробби, Идрисси, Касанвирджо, Котарски, Схерпен, Схюрс, Тимбер, Траоре, Эккеленкамп.
Football.ua проводит текстовую трансляцию матча.