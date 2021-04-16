Лига Европы

"Желтая субмарина" сыграет в полуфинале турнира.

Вильярреал в рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы принимал на своем поле Динамо Загреб и добился победы.

Испанцы дважды поразили ворота соперника в первой половине игры, а гости ответили точным ударом Оршича, которого не хватило даже для хоть какого-то намека на борьбу.

Вильярреал - Динамо З 2:1

Голы: Алькасер, 36, Морено, 43 — Оршич, 74

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 90) — Тригерос (Мойсес Гомес, 63), Капу, Парехо (Коклен, 84), Чуквезе (Пенья, 90) — Пако Алькасер (Фер Ниньо, 90), Жерар Морено.

Динамо Загреб: Ливакович — Теофиль-Катрин (Перич, 82), Гвардиол, Ристовски (Стоянович, 62), Лауритсен — Иванушец (Атьемвен, 76), Якич, Майер (Франьич, 62), Адеми (Мишич, 82), Оршич — Петкович.

Предупреждения: Тригерос — Якич

