Лига Европы

Команда Паулу Фонсеки удержала преимущество, добытое в первом матче.

Аякс в рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы отправился в гости к Роме. Напомним, неделю назад римляне сумели добыть выездную победу со счетом 2:1.

Первый тайм выдался на редкость скучным. Команды практически ничего не создали у ворот друг друга, однако во второй половине встречи сумели размочить счет и даже внести интригу в это противостояние.

Уже на четвертой минуте второго тайма Бробби, который сменил Антони в перерыве, забил такой важный гол. 19-летний нападающий принял мяч после дальнего заброса, перебросил Лопеса и спокойно сделал счет 0:1.

Этого было мало в контексте двухматчевого противостояния. Аяксу нужно было забивать еще один мяч и не пропускать. Подопечные тен Хага выглядели опаснее своего соперника и вполне заслужили на второй гол, но в итоге пропустили нелогичный мяч в свои ворота от Джеко. 1:1.

Сценарий сегодняшнего матча был полностью скопирован с поединка недельной давности — Аякс создает моменты, а забивает Рома. Впрочем, везет тому, кто везет. Рома в полуфинале, а Аяксу следует сосредоточиться на завоевании золотых медалей чемпионата Нидерландов.

В полуфинале римляне сыграют с МЮ. Первый матч состоится 29 апреля на Олд Траффорд, ответный — 6 мая на Стадио Олимпико.

Рома — Аякс 1:1 (общий счет 3:2)

Голы: Джеко 72 — Бробби 48.

Рома: Лопес — Ибаньес, Кристанте, Манчини — Карсдорп, Верету, Диавара, Калафиори (Вильяр 80) — Пеллегрини, Мхитарян (Педро 87), Джеко (Майораль 80).

Аякс: Стекеленбург — Тимбер, Клайбер (Схюрс 22, Идрисси 83), Мартинес, Тальяфико — Гравенберх, Альварес (Кудус 70), Клаасен — Антони (Бробби 46), Тадич, Нерес (Л. Траоре 83).

Предупреждения: Ибаньес 44, Верету 67, Манчини 68, Джеко 78, Кристанте 87 — Тальяфико 90, Мартинес 90+2.