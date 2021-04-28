Лига Европы

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги Европы.

Вильярреал сойдется в противостоянии с Арсеналом в рамках первого полуфинала Лиги Европы. Компания Parimatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке приблизительно равны, однако незначительное предпочтение отдается подопечным Унаи Эмери.

Так, на победу Вильярреала предлагается коэффициент 2,50, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 2,95. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что матч завершится в нулевую ничью. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 10,50.

Напомним, матч Вильярреал — Арсенал состоится завтра, 29-го апреля, в 22:00 по киевскому времени.