Лига Европы

Предлагаем вам поединки, которые были между командами ранее.

Полуфинал текущей Лиги Европы станет четвертым пересечением МЮ и Ромы в еврокубках, и лишь первым в главном евротурнире. А как складывались отношения "красных дьяволов" и "волков" до этого? Давайте вспоминать.

Рома – Манчестер Юнайтед – 3:8 по сумме двух встреч, 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2006/07

Первая официальная встреча римлян и манкунианцев завершилась легендарным разгромом подопечных Лучано Спалетти, который вспоминают до сих пор.

На Стадио Олимпико хозяева сумели добыть минимальную победу со счетом 2:1, однако на Олд Траффорд МЮ попросту поиздевался над своим оппонентом, разнеся Рому в пух и прах – 7:1.

Первый матч:

Рома: Дони – Кассетти, Мексес, Киву, Пануччи – Де Росси – Вильхельмссон (Вучинич, 62), Таддеи (Рози, 82), Перротта, Мансини – Тотти

Манчестер Юнайтед: Ван дер Сар – Браун, О'Ши, Фердинанд, Хайнце – Роналду, Каррик, Скоулз, Гиггз (Саа, 77) – Руни, Сульшер (Флетчер, 72)

Голы: Таддеи (44), Вучинич (66) – Руни (60)

Удален: Пол Скоулз (34)

Второй матч:

Манчестер Юнайтед: Ван дер Сар – О'Ши (Эвра, 52), Фердинанд, Браун, Хайнце – Роналду, Каррик (Ричардсон, 73), Флетчер, Гиггз (Сульшер, 61) – Смит, Руни

Рома: Дони – Кассетти, Мексес, Киву, Пануччи – Писарро, Де Росси (Р. Фати, 86) – Вильхельмссон (Рози, 88), Вучинич, Мансини (Окака, 90) – Тотти

Голы: Каррик (11, 60), Смит (17), Руни (19), Роналду (44, 49), Эвра (81) – Де Росси (69)

Манчестер Юнайтед – Рома – 1:0 и 1:1 на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2007/08

Шанс отомстить за то унизительное поражение выпало "волкам" уже в следующем сезоне главного еврокубка, причем сразу дважды – на групповом этапе, а затем вновь, как и годом ранее, на стадии четвертьфинала.

К сожалению, найти хайлайты поединков того группового этапа оказалось весьма затруднительной задачей, поэтому предлагаем вам посмотреть взятия ворот Уэйна Руни в первой игре (1:0) и Жерара Пике во второй (1:1) в следующем видео.

Первый матч:

Манчестер Юнайтед: Кущак – О'Ши, Видич, Фердинанд, Эвра – Роналду, Каррик, Скоулз, Нани (Гиггз, 80) – Руни (Андерсон, 85), Саа (Тевес, 66)

Рома: Курчи – Сисиньо, Мексес, Жуан, Тонетто – Де Росси, Аквилани (Писарро, 61) – Жюли (Эспозито, 80), Перротта, Мансини (Вучинич, 74) – Тотти

Гол: Уэйн Руни (70)

Второй матч:

Рома: Дони – Сисиньо, Феррари, Мексес, Антунеш – Баруссо (Жюли, 62), Писарро – Эспозито (Вучинич, 62), Таддеи (Де Росси, 46), Мансини – Тотти

Манчестер Юнайтед: Кущак – Симпсон, Пике, Эванс, О'Ши (Браун, 54) – Иглз, Флетчер, Каррик, Нани – Саа, Руни (Дон Фанчжуо, 72)

Голы: Мансини (71) – Пике (34)

В плей-офф манкунианцы, в итоге выигравшие ту Лигу чемпионов, уверенно сумели переиграть римский коллектив. Столь впечатляющего разгрома на сей раз не произошло (а окончательно Рому деморализовал незабитый Даниэле Де Росси пенальти в первом тайме ответного матча), но это не отменяет факта игрового преимущества банды сэра Алекса Фергюсона.

Первый матч:

Рома: Дони – Кассетти, Мексес, Пануччи, Тонетто (Сисиньо, 69) – Де Росси, Аквилани (Эспозито, 76) – Таддеи (Жюли, 59), Писарро, Мансини – Вучинич

Манчестер Юнайтед: Ван дер Сар – Браун, Фердинанд, Видич (О'Ши, 33), Эвра – Каррик, Скоулз, Андерсон (Харгривз, 56) – Роналду, Руни (Тевес, 84), Пак

Голы: Роналду (39), Руни (66)

Второй матч:

Манчестер Юнайтед: Ван дер Сар – Браун, Фердинанд, Пике, Сильвестр – Харгривз – Пак, Каррик (О'Ши, 74), Андерсон (Невилл, 80), Гиггз (Руни, 74) – Тевес

Рома: Дони – Пануччи, Мексес, Жуан, Кассетти (Тонетто, 56) – Де Росси, Писарро (Жюли, 69), Таддеи (Эспозито, 80), Перротта, Мансини – Вучинич

Гол: Тевес (70)

На 30 минуте Даниэле Де Росси (Рома) не реализовал пенальти (выше)