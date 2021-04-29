Football.ua расскажет об истории поединков между "канонирами" и "желтой субмариной".
История противостояния "канониров" и "подводников" вскоре лишь начнет свой третий акт, однако даже несмотря на это оно уже успело подарить футболу как минимум одну по-настоящему культовую битву. Об этом и поговорим.
Арсенал – Вильярреал – 1:0 по сумме двух встреч, полуфинал Лиги чемпионов сезона-2005/06
Безусловно, мы имеем ввиду тот самый полуфинал главного евротурнира, когда Вильярреал, возглавляемый чилийским "инженером" Мануэлем Пеллегрини, вполне мог праздновать триумф в ЛЧ, но не сумел пройти Арсенал.
Первый матч на Хайбери, к слову, ставший последним еврокубковым поединком "пушкарей" на этом стадионе, завершился с минимальным счетом в пользу хозяев благодаря голу Коло Туре в конце первого тайма.
Арсенал - Вильярреал 1:0
Гол: Коло Туре, 41
Арсенал: Леманн – Эбуэ, Туре, Сендерос, Фламини – Глеб (ван Перси, 79), Жилберто Силва, Фабрегас, Пирес – Юнгберг (Бергкамп, 79), Анри
Вильярреал: Барбоса – Вента, Альварес, Арсо, Арруабаррена – Сенна, Таккинарди, Сорин (Хосико, 72) – Рикельме – Хосе Мариа (Франко, 55), Форлан (Кальеха, 90)
В ответном матче "субмарина" безуспешно пыталась вскрыть оборону игравших предельно осторожно "канониров", но в самой концовке той встречи получила возможность перевести игру в дополнительное время. Гаэль Клиши завалил Хосе Мари в своей штрафной, к точке подошел Рикельме – настоящий лидер того Вильярреала, но в самый ответственный момент аргентинец промахнулся с точки, а Арсенал вышел в свой первый и последний на данный момент финал Лиги чемпионов, в котором минимально уступил Барселоне (1:2).
Вильярреал — Арсенал 0:0
Вильярреал: Барбоса – Вента, Пенья, Альварес, Арруабаррена (Рохер, 82) – Рикельме, Хосико (Хосе Мари, 63), Сенна, Сорин – Форлан, Франко
Арсенал: Леманн – Эбуэ, Туре, Кэмпбелл, Фламини (Клиши, 9) – Жилберто Силва – Глеб, Фабрегас, Юнгберг, Рейес (Пирес, 69) – Анри
На 90 минуте Рикельме (Вильярреал) не забил пенальти (вратарь)
Вильярреал – Арсенал – 1:4 по сумму двух встреч, 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2008/09
Во второй раз Вильярреал и Арсенал пересеклись на стадии четвертьфинала три года спустя. "Канониры" вновь вышли победителями из этой дуэли, однако на сей раз куда увереннее.
Ничья 1:1 на Эль Мадригале оставляла "субмарине" отличные шансы на выход в полуфинал, но подопечные Арсена Венгера одержали разгромную победу в родных стенах. Гол Тео Уолкотта в начале встречи еще больше раскрепостил "пушкарей", ну а девятиминутный отрезок, вместивший в себя взятия ворот Эммануэля Адебайора и Робина ван Перси, окончательно снял вопрос о победители этого противостояния с повестки дня.
Первый матч:
Вильярреал — Арсенал 1:1
Голы: Сенна, 10 – Адебайор, 66
Вильярреал: Д. Лопес – Лопес, Годин, Родригес, Капдевила – Кани (Фернандес, 46), Сенна, Эгурен, Ибагаса (Франко, 79) – Росси, Льоренте (Пирес, 70)
Арсенал: Альмуния (Фабьянски, 28) – Санья, Туре, Галлас (Джуру, 43), Клиши – Сонг – Денилсон, Фабрегас, Уолкотт (Эбуэ, 78), Насри – Адебайор
Второй матч:
Арсенал - Вильярреал 3:0
Голы: Уолкотт, 10, Адебайор, 60, ван Перси, 69
Арсенал: Фабьянски – Эбуэ, Туре, Сильвестр, Гиббс – Уолкотт (Денилсон, 77), Сонг, Фабрегас, Насри – Адебайор (Бендтнер, 83), ван Перси (Диаби, 77)
Вильярреал: Д. Лопес – А. Лопес, Родригес, Годин, Капдевила – Кани (Хорди, 70), Эгурен, Сориано (Н. Кахведжи, 64), Фернандес (Ибагаса, 64) – Пирес – Росси
На 68 минуте удален Себастьян Эгурен (Вильярреал)