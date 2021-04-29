Лига Европы

Football.ua расскажет об истории поединков между "канонирами" и "желтой субмариной".

История противостояния "канониров" и "подводников" вскоре лишь начнет свой третий акт, однако даже несмотря на это оно уже успело подарить футболу как минимум одну по-настоящему культовую битву. Об этом и поговорим.

Арсенал – Вильярреал – 1:0 по сумме двух встреч, полуфинал Лиги чемпионов сезона-2005/06

Безусловно, мы имеем ввиду тот самый полуфинал главного евротурнира, когда Вильярреал, возглавляемый чилийским "инженером" Мануэлем Пеллегрини, вполне мог праздновать триумф в ЛЧ, но не сумел пройти Арсенал.

Первый матч на Хайбери, к слову, ставший последним еврокубковым поединком "пушкарей" на этом стадионе, завершился с минимальным счетом в пользу хозяев благодаря голу Коло Туре в конце первого тайма.

Арсенал - Вильярреал 1:0

Гол: Коло Туре, 41

Арсенал: Леманн – Эбуэ, Туре, Сендерос, Фламини – Глеб (ван Перси, 79), Жилберто Силва, Фабрегас, Пирес – Юнгберг (Бергкамп, 79), Анри

Вильярреал: Барбоса – Вента, Альварес, Арсо, Арруабаррена – Сенна, Таккинарди, Сорин (Хосико, 72) – Рикельме – Хосе Мариа (Франко, 55), Форлан (Кальеха, 90)

В ответном матче "субмарина" безуспешно пыталась вскрыть оборону игравших предельно осторожно "канониров", но в самой концовке той встречи получила возможность перевести игру в дополнительное время. Гаэль Клиши завалил Хосе Мари в своей штрафной, к точке подошел Рикельме – настоящий лидер того Вильярреала, но в самый ответственный момент аргентинец промахнулся с точки, а Арсенал вышел в свой первый и последний на данный момент финал Лиги чемпионов, в котором минимально уступил Барселоне (1:2).

Вильярреал — Арсенал 0:0

Вильярреал: Барбоса – Вента, Пенья, Альварес, Арруабаррена (Рохер, 82) – Рикельме, Хосико (Хосе Мари, 63), Сенна, Сорин – Форлан, Франко

Арсенал: Леманн – Эбуэ, Туре, Кэмпбелл, Фламини (Клиши, 9) – Жилберто Силва – Глеб, Фабрегас, Юнгберг, Рейес (Пирес, 69) – Анри

На 90 минуте Рикельме (Вильярреал) не забил пенальти (вратарь)

Вильярреал – Арсенал – 1:4 по сумму двух встреч, 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2008/09

Во второй раз Вильярреал и Арсенал пересеклись на стадии четвертьфинала три года спустя. "Канониры" вновь вышли победителями из этой дуэли, однако на сей раз куда увереннее.

Ничья 1:1 на Эль Мадригале оставляла "субмарине" отличные шансы на выход в полуфинал, но подопечные Арсена Венгера одержали разгромную победу в родных стенах. Гол Тео Уолкотта в начале встречи еще больше раскрепостил "пушкарей", ну а девятиминутный отрезок, вместивший в себя взятия ворот Эммануэля Адебайора и Робина ван Перси, окончательно снял вопрос о победители этого противостояния с повестки дня.

Первый матч:

Вильярреал — Арсенал 1:1

Голы: Сенна, 10 – Адебайор, 66

Вильярреал: Д. Лопес – Лопес, Годин, Родригес, Капдевила – Кани (Фернандес, 46), Сенна, Эгурен, Ибагаса (Франко, 79) – Росси, Льоренте (Пирес, 70)

Арсенал: Альмуния (Фабьянски, 28) – Санья, Туре, Галлас (Джуру, 43), Клиши – Сонг – Денилсон, Фабрегас, Уолкотт (Эбуэ, 78), Насри – Адебайор

Второй матч:

Арсенал - Вильярреал 3:0

Голы: Уолкотт, 10, Адебайор, 60, ван Перси, 69

Арсенал: Фабьянски – Эбуэ, Туре, Сильвестр, Гиббс – Уолкотт (Денилсон, 77), Сонг, Фабрегас, Насри – Адебайор (Бендтнер, 83), ван Перси (Диаби, 77)

Вильярреал: Д. Лопес – А. Лопес, Родригес, Годин, Капдевила – Кани (Хорди, 70), Эгурен, Сориано (Н. Кахведжи, 64), Фернандес (Ибагаса, 64) – Пирес – Росси

На 68 минуте удален Себастьян Эгурен (Вильярреал)