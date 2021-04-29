Лига Европы

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера отправили в ворота соперника шесть голов.

Манчестер Юнайтед в рамках первого поединка 1/2 финала Лиги Европы принимал на своем поле Рому. "Красные дьяволы" ожидаемо завладели игровой инициативой с первых минут, а римляне не особо сопротивлялись и отошли в оборону, ожидая ошибку соперника, чтобы провести разящий контратакующий выпад.

Подопечные Солскьяера довольно быстро смогли открыть счет, проведя роскошную атаку. Погба здорово развернулся около чужой штрафной, отпасовал на Кавани, а тот в одно касание на Фернандеша — Бруну не оставил голкиперу шансов. 1:0. Однако уже вскоре Рома заработала одиннадцатиметровый удар за игру рукой Погба в штрафной площади, а Пеллегрини его уверенно реализовал.

В середине тайма травму получил Пау Лопес, добавившись к замененному на первых минутах Верету, но даже с такими кадровыми потерями римляне смогли забить еще - Лоренцо Пеллегрини получил мяч в чужой штрафной и прострелил точно на ногу Джеко, которому оставалось попасть по пустым воротам 1:2.

Начало второй половины увенчалось еще одним быстрым голом "красных дьяволов" - Погба отличной передачей нашел Кавани, а тот обыгрался с Фернандешем и вколотил мяч в верхний угол ворот. 2:2. Хозяева продолжали нагнетать обстановку около чужой штрафной площади соперника, у которого, к слову, были использовано все три замены еще в первом тайме, и смогли добиться цели - Миранте отбил мяч перед собой после удара Ван-Биссаки, а Кавани оказался первым на добивании. 3:2.

Рома была заметно растерявшейся и с трудом выходила на чужую половину поля, а Манчестер Юнайтед, напротив, почувствовал себя очень уверенно и забил еще раз. Смоллинг сбил Кавани в своей штрафной площади, а Бруну Фернандеш уверенно реализовал "приговор".

Еще несколько позже счет вновь изменился в пользу Манчестер Юнайтед - Поль Погба головой переправил мяч в ворота после выверенной подачи Бруну Фернандеша. 5:2. Думаете, что на этом все? А вот и нет. Уже ближе к финальному свистку Кавани роскошной передачей вывел Гринвуда на свидание с Миранте, а тот пробил — мяч после небольшого рикошета оказался в воротах. 6:2.

Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу Манчестер Юнайтед, практически гарантировав себе выход в финал.

Манчестер Юнайтед — Рома 6:2

Голы: Фернандеш, 9, 71, Кавани, 48, 64, Погба, 75, Гринвуд, 86 — Пеллегрини, 15 (с пенальти), Джеко, 34

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред (Матич, 83) — Рашфорд, Фернандеш (Мата, 89), Погба — Кавани

Рома: Пау Лопес (Миранте, 28) — Смоллинг, Кристанте, Ибаньес — Кардсдорп, Диавара, Верету (Вильяр, 5), Спинаццола (Бруно Перес, 37) — Пеллегрини, Мхитарян — Джеко

Предупреждения: Погба — Вильяр, Смоллинг